Ocenjujemo: Laž

Florian Zeller se uvršča med kopico sodobnih dramatikov, ki pišejo drame o srednjeletni meščanski srenji iz višjega socialnega razreda – tudi pri njegovi komediji Laž se srečamo s paroma, ki se gibljeta po kulturnih in umetniških krogih – ter problemih, s katerimi se ta populacija srečuje. Laž, ki od povprečja svojega žanra morda izstopa po tem, da besedilo premore manj igrivosti in duhovitosti, kot ju je publika iz takšnih besedil vajena – to je sicer osrednja odlika tega žanra –, se ukvarja z vprašan­jem, ali je mogoče laž v nekaterih kontekstih razumeti kot izraz ljubezni; para (Paul in Alice ter Laurence in ...