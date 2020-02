Ocenjujemo: Ljubezen in glasba

Orkester Slovenske filharmonije je minuli teden sklenil Modri abonma s koncertom Ljubezen in glasba, ki je bil letos bolj osredotočen na klasike prve polovice 20. stoletja in domačo glasbeno ustvarjalnost. Koncert so odprli s sedmimi orkestrskimi pesnitvami Gazele Lucijana Marije Škerjanca impresionističnih barvnih odtenkov in tekstur, poznoromantične zvočnosti in nepričakovanih izletov v modernistično glasbeno govorico. Že z začetnimi takti je orkester pozitivno presenetil s suverenim nastopom, polno zvočnostjo in zagnanostjo. Ruski violinist Sergej Krilov se je predstavil s Koncertom za violino in orkester št. 2 v ...