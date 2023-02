Ocenjujemo: Ljubimki

V nadaljevanju preberite:

Predstava pušča ogromno odprtega prostora za raziskavo vprašanja, zakaj bi mlade ženske v kontekstu časoprostora, v katerega sta postavljeni osrednji protagonistki Ljubimk, Paula in Brigitte, potencial osvoboditve vezali na moškega, obenem je pomanjkljivo, zgolj površinsko, razdelana tematizacija ideje romantične ljubezni in njene kontekstualizacije znotraj ženske osvoboditve, denimo v odnosu do zahteve po drugačni obravnavi v medosebnih odnosih ali prenovi koncepta moškega družbenega spola.