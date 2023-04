Ocenjujemo: Ljubljana se klanja Sloveniji VII: Jesenice

V nadaljevanju preberite:

V Galeriji Vžigalica v Ljubljani so leta 2017 začeli cikel razstav Ljubljana se klanja Sloveniji, ki je obetavno razložen kot poskus preseganja delitve na »centralno« in »periferno«, izbor avtorjev in umetniških del pa naj bi osvetlil lokalne specifike določenih območij oziroma mest. Izhodišče tokratne razstave so Jesenice, predstavljena dela, ki izvirajo s tega območja, se pri tem mestu navdihujejo ali od tam izvirajo njihove avtorice in avtorji, ki tokrat po obrazstavnem besedilu sodeč preizprašujejo idejo doma. Sodelujoče umetnice in umetniki, ki kažejo subjektivni pogled na železarsko mesto, so Jaka Gasar, Miran Mohar (Irwin), Ema Klinar, Tanja Radež in ­Helena Tahir (kuratorka Lara Mejač).