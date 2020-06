Ocenjujemo: Lov

Črni satiri Lov (The Hunt) je razvpitost, h kateri je z nergavim tvitom pripomogel celo Donald Trump, verjetno le škodila. Film namreč ni ne tako sovražno nastrojen do Trumpovih volivcev ne tako nasilen, kot dajejo misliti kontroverze, ki so povzročile odlog njegove premiere v ZDA. Zaradi tega so neumestni tako predsodki, zaradi katerih bi nekateri gledalci utegnili preskočiti ogled, kakor morebitno razočaranje tistih, ki si bodo ogledali film prav zato, ker si od njega nadejajo določeno politično usmeritev ali jakost upodobljenega mesarjenja.Če se najprej posvetimo mesarjenju. Morilsko je najbolj intenzivna prva tretjina filma, ...