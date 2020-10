Ocenjujemo: Marpurgi

Slovensko narodno gledališče Maribor je praznovalo stoto obletnico delovanja z naročilom nove opere pri skladateljici Nini Šenk. Literarna predloga opere je bil zgodovinski roman Zlate Vokač Medic Marpurgi. Izbira je logična, saj je delo svojevrsten poklon srednjeveškemu Mariboru, o katerem je pisateljica odkrila, da je že v času, ko je bila moč inkvizicije na vrhuncu, veljal za odprto, svobodomiselno in strpno mesto. Prek dnevniških zapiskov protagonistov – zdravnika Hannesa in (netalentiranega) pesnika Mathiasa – spremljamo spremembe, ki zadevajo politiko in vzdušje v mestu, pa tudi notranje boje likov. Roman, ki temelji na ...