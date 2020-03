Ocenjujemo: Medena dežela

Tako kot se domačini v malezijskem deževnem gozdu goloroki in bosonogi podajajo v krošnje drevesnih velikanov in v himalajskem gorovju s pletenih lestev visijo v globoke prepade, da bi s skalnih polic kradli sladko strd divjim čebelam, tako Hatidže Muratovo spoznamo, ko se na ozkem skalnem previsu gibko smuka okoli panja divjih čebel in nabira med ter jih krotke preseli v nov panj ob skromni kamniti hiši. »Pol tebi, pol meni,« si mrmra v brado, ko poje in prigovarja čebelam, medtem ko strga med iz satovja. Poslednjo šepetalko čebelam sta režiserka Tamara Kotevska in režiser Ljubo Stefanov spoznala po naključju, ko sta se ...