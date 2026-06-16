Ocenjujemo: Na svetli jasi v temnem gozdu

Naslov zbirke napoveduje njeno ukoreninjenost v ljudsko izročilo, ki kontrastira svetle in temne sile sveta.

Zbirka pravljic Na svetli jasi v temnem gozdu, ki jih je avtorica Slavica Remškar v svojih reinterpretacijah zapisala po ljudskih motivih, v kratkih pripovedih ponuja paleto tem, ki se gibljejo od povsem tradicionalno pravljičnih do izrazito sodobnih ter naslavljajo tako zelo mlade bralce kot nekoliko starejšo publiko. Že naslov zbirke napoveduje njeno ukoreninjenost v ljudsko izročilo, ki kontrastira svetle in temne sile sveta. Tako v večini pravljic prevladuje klasična zgradba pripovedi z jasnim zapletom, bolj ali manj čudežnim preobratom in končnim, moralno obarvanim sporočilom. Vendar poleg že znanih in za zbirko z ljudskoizročilno motiviko predvidljivih zaključkov, kjer princese najdejo ženine in zaklete prince v preobleki odreši dobrota preprostega dekleta, kar nekaj zgodb ponuja ...