Ocenjujemo: Nedaleč stran

Ste si kdaj zaželeli, da bi svoje spomine zapakirali v kozarec in se jih preprosto znebili? Da bi vse svoje skrbi zaupali Centralni postaji za dobro počutje in algoritmom, ki bi vam preprečili sprejemanje napačnih odločitev? Ali pa bi si želeli strah pred smrtjo preprosto olajšati z nakupom posmrtnega življenja? Dobrodošli torej v svet Nedaleč stran, prvenec Tanje Špes, ki morda prinaša distopično sliko prihodnosti, morda pa le potencira resničnost, ki jo živimo, in nam prav zato kljub vsej znanstveni fantastiki ne deluje prav nič tuje.