Ocenjujemo: Nesrečna bitja

Nesrečna bitja Yorgosa Lanthimosa (Velika Britanija, Irska, ZDA, 2023) so tako razkošen film, da bi lahko celotno recenzijo posvetili bodisi scenografiji, kostumografiji, glasbi, fotografiji, posebnim vizualnim učinkom ali pa igri. Vse to so elementi, ki jih – ne neupravičeno – poudarjajo tudi navdušene recenzije. A vendar po filmu ostaja neki čuden občutek: ali splošna recepcija filma, ki naj bi bil zgodba ženske (spolne) emancipacije, nekaj bistvenega spregleduje, ali gre pravzaprav za satiro razumevanja emancipacije, ali pa je film v svojem scenarističnem jedru enostavno površen.