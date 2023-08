Ocenjujemo: Nič več kot prej/Manka Kremenšek Križman

V nadaljevanju preberite:

Roman lepo pokaže, kako pomembno vezivo ali gradniki posameznikovega življenja so pozitivni odnosi – med otroki in starši, med sorojenci, med vnuki in starimi starši, med prijatelji in, ne nazadnje, tudi med nekaterimi drugimi odraslimi in otroki, denimo šolskim osebjem. V romanu je primer izredno pozitivnega odraslega lika iz šolskega okolja šolska psihologinja Meri, ki ima izrazit smisel za najstnike, njihova zanimanja, dileme in tegobe, Meri, ki je spretna tako z besedami kot objemi in se prav nič ne sekira, če ji iz ust zleti kakšna kletvica.