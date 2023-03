Ocenjujemo: Oh, kako zelo običajno

V nadaljevanju preberite:

Performans Oh, kako zelo ­običajno, ki se je uvrstil na letošnji festival Gibanica, bienale slovenske sodobne plesne umetnosti, odpira pomenljivo vstopno točko za raziskovanje vprašanja, katere vsebine v najbolj visceralnem smislu poseljujejo telesa, od kod te vsebine prihajajo in kako se to poseljevanje odvija.