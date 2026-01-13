(OCENA) Pepinija

Aktualna dobitnica Levstikove nagrade za življenjsko delo in prejemnica številnih drugih nagrad in priznanj, Bina Štampe Žmavc, je pomembno oblikovala in še naprej oblikuje krajino domače mladinske književnosti (in seveda tudi književnosti za odrasle); v lanskem letu sta poleg pričujoče izdaje izšli še njeni knjigi Drevo v soncu in Strmogavljenje sanj. Je mojstrica prav vseh literarnih vrst, jezikovno iskriva in inventivna, enkrat duhovita in hudomušna, drugič bolj lirična, včasih igriva, spet drugič resna ali umirjena, pravljičnino pa tke kot izkušena čipkarica. Marsikaj od tega pride do izraza tudi v njeni novi slikanici Pepinija.