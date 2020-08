Ocenjujemo: Perry Mason

Prihodnji teden se bo iztekla prva sezona tv-serije Perry Mason. Produkcijska hiša HBO je z njo obudila lik odvetniškega asa iz več kot osemdesetih romanov in kratkih zgodb Erla Stanleyja Gardnerja. Na podlagi teh zgodb so v tridesetih letih prejšnjega stoletja snemali filme, v štiridesetih in petdesetih radijsko serijo, v petdesetih in šestdesetih prvo televizijsko serijo, v sedemdesetih drugo, v osemdesetih in devetdesetih pa televizijske celovečerce. Najznamenitejši nosilec naslovne vloge je bil Raymond Burr, ki je igral Masona v prvi tv-seriji in kasneje v celovečercih. Scenarista in producenta Rolin Jones in Ron ...