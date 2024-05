Ocenjujemo: Peter Shaffer: Amadeus/Drama SNG Maribor

V nadaljevanju preberite:

Aleš Valič kot Salieri blesti v vseh legah, pa najsi so to najrazličnejše emocije, od (praznih) upov in razočaranj, spletkarenja in kesanja do galantnosti in maščevalnosti, lahkotnosti konverzacije in pristne človeške emotivnosti, poleg tega pa kot pripovedovalec poskrbi za učinkovito klasično pripovedno nit, ki bi se sicer lahko izgubila v različnih zastranitvah.