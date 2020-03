Ocenjujemo: Pošta

Rok Gregor Vilčnik - rokgre: Pošta

režija Juš A. Zidar

Drama SNG Maribor

***** (pet zvezdic)

»Nemi film ima v primerjavi z zvočnim veliko pomanjkljivosti, obenem pa tudi izjemne prednosti – naj je to žalost ali humor, tragedija ali komedija, pri manifestiranju čustev je veliko bolj intenziven in prepričljiv,« je v enem od intervjujev dejal španski filmski režiser Pedro Almodóvar. Predstava Pošta sicer ne spada v okvir odrskih projektov, v katerih bi se uprizoritvena gramatika in logika v celoti omejili le na pojem fizisa in bi bilo vse podrejeno vizualni dramaturgiji, je pa telo nedvomno osrednji nosilec »smisla«.Oziroma nesmisla. Dramatika absurda se v postdramskem gledališču pojavi v različnih legah in variacijah, tako domiselno in v vseh pogledih perfekcionistično zasnovano odrsko miniaturo na slovenskih odrih le redko vidimo. Dramatikje vzpostavil hierarhijo dvojnosti ter notranjih in zunanjih dihotomij, ki vzpostavljajo lastno realnost, kjer se posamezne prvine »pomena« hkrati generirajo in negirajo. Svojevrstna kafkov­ska burleska se prelevi v kvazi hiperrealistično travestijo, ki z vsakim gibom in besedo opozarja na morda danes osrednji družbeni problem, to je vsesplošna in vseprisotna alienacija.Takšna popolna odtujenost odločilno zaznamuje vse vidike eksistence, naj so to danes povsem deformirani in spervertirani poklicni profili ali osebni in intimni odnosi, gre za svojevrstno mentalno kastracijo, iz katere ni izhoda. Fiktivne pedantne obveznosti, pogojene z navidezno strogim redom in hierarhično strukturo, se vedno znova iztečejo v prazen, repetitiven modus brez finalnosti smisla oziroma se v današnji družbi obilja paradoksalno manifestirajo kot popolna praznina.Ta vakuum je eksplicitno potenciran s scenografijo in lučjo (), z izpraznjenim prizoriščem z minimalno gostoto znakov ter obsijan z rumeno svetlobo. Rumena naj bi kot najsvetlejša barva barvnega spektra simbolizirala svetlobo in vitalnost, tukaj pa je bolj v funkciji hladne umetne svetlobe, ki še stopnjuje vtis izgubljenosti in distancirane artificialnosti. Enako velja za brezčasne kostume () in repetitivno glasbeno kuliso, predvsem pa je tukaj še vprašanje časa, ki je distanciran od linearnosti ter se manifestira obenem kot statična zgostitvena točka in brezkončno stanje.Kot rečeno, je osrednji agens predstave gib (). Gesta je sugestiven prenašalec pomena v situacijah, ko je odveč ali težko najti besede, v predstavi Pošta pa nikakor ni enoznačna. Res je v ospredju mehaničnost, mestoma se protagonisti približujejo mario­netam, vendar je hkrati raznovrstna in predvsem detajlirana, saj izraža tudi in predvsem zadrego, strah, sram, omejeno samozavedanje in še bolj omejeno samozavest. V tej maniri je režiserjasno začrtal mejo komičnosti, ki se je ne sme prestopiti, da ne bi pristali v praznem burkaštvu,inpa so izredno suvereni in prepričljivi v vseh teh niansah.Da ne bi projekt izzvenel zgolj kot absurdna tragikomična artistična pantomima, je v predstavi ravno dovolj teksta, da bodisi učinkovito akcentualizira posamezne poudarke ali pa jih postavi v jukstapozicije. In predvsem omehča atmosfero ter omogoči vdor »realnega«, ki je vendarle nekje v oddaljenem in izgubljenem paralelnem svetu ter prihaja na oder z Minco Lorenci. Težko bi našli ustreznejšo zasedbo za vlogo Stranke,se zdi poosebljenje spontane prostodušnosti, z nekaj podtoni resignacije in negotovosti pa predvsem topline, odprtosti in benevolentnosti.Predstava Pošta odstopa od danes tako modne plakatnosti in jasno razvidne tendenciozne vzročnosti posameznih družbenih fenomenov, saj ne analizira anomalij, temveč jih – v seveda preforsirani formi enigmatične farse – predstavlja kot naravno stanje stvari oziroma ob takšnih standardih in normah današnje »civilizacije« kot nekakšno absolutno nujnost. Ob tem tudi ni strogo didaktično moralistična in črnogledo desperatna, sklep brez sentimentalnosti v opustelo in z žarko umetno svetlobo osvetljeno prizorišče prinaša tudi kar nekaj sončne svetlobe.