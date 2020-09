Ocenjujemo: Prividi kačjega pastirja

Knjižna trilogija Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače velja za svojevrsten slovenski fenomen. Nekakšna sinteza etnološke, antropološke, zgodovinske in poljudno zabavne literature je predstavila neortodoksen profil Slovencev, ki smo ga doslej lahko sicer razbrali iz različnih fragmentarnih zapisov, tokrat pa prvič v široki, vehementni in zaokroženi celoti. Na prvi pogled je zbir zgodb še en v nizu (samo)kritičnih analiz z vrsto nenavadnih in bizarnih prigod, vendar delo Miklavčičeve od ustaljenih vzorcev radikalno odstopa s skoraj popolnim umanjkanjem svetobolnega moraliziranja in iskanja družbenih, socialnih ...