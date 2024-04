Ocenjujemo: Rekviem za sneg

V nadaljevanju preberite:

Rekviem za sneg je pesniški prvenec mladega pesnika, glasbenika, poklicnega oblikovalca in prodornega performativnega umetnika Matica Ačka (1991). Vse od leta 2017 se intenzivneje posveča pisanju svojstvene slamovske poezije, to je praksi izvajanja in uprizarjanja poezije (v živo), ki združuje recitacijo in odrski nastop oziroma interpretacijo. Ačko nadalje deluje kot vodja prepoznavnega mariborskega slamovskega pesniškega društva Slam zverine, poleg tega je zmagovalec mnogih tekmovanj v slamovski poeziji in prvi slovenski predstavnik, ki je nastopil na slamovskem svetovnem prvenstvu, kamor se je prebil z zavidljivim šestim mestom na evropskem prvenstvu za leto 2021. Pesniška zbirka Rekviem za sneg je nastajala približno pet let in obsega pesmi oziroma pesemske cikle, ki se nizajo v pomenljivih in medsebojno prepletenih razmerjih. Pesnik v osrednji plan postavlja posedanjeno okoljsko problematiko, preteče podnebne spremembe in nasploh nevprašljivo posameznikovo podvrženost nastalemu stanju.