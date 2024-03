Ocenjujemo: Roke, ki me nikoli niso poznale

V nadaljevanju preberite:

Na odru dvorane Duše Počkaj je bila premierno prikazana predstava, ki sta jo umetniško vodila in koreografirala britanski plesalec, koreograf, pedagog in umetniški direktor Charlie Brittain in slovenski plesalec, koreograf in pedagog slovaških korenin Milan Tomášik. Gre za subtilno avtorsko izpoved, ki je na odru zaživela v malce drugačni temperaturi, svetlobni, kostumografski in scenski postavitvi, kot smo je bili pri Tomášiku vajeni doslej. Gre namreč za Tomášikov prvi​ solo, po trilogiji odmevnih solističnih del Within (2006), Off-beat (2011) in Solo 2016 (2016), v kateri je avtorstvo konceptualno in koreografsko deljeno.