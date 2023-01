Ocenjujemo: Sanja Iveković: Works of Heart (1974–2022)

V nadaljevanju preberite:

Različne velikosti kolažev, plakatov, risb in drugih del na stenah ustvarjajo pregledno in dinamično postavitev, hkrati večji formati po monumentalnosti funkcionirajo kot protiutež drugim večjim postavitvam, umeščenim v prostor. Vmes umeščeni manjši formati zahtevajo gledanje od blizu in s tem omogočajo intimnejšo izkušnjo. Tak primer so zgodnji kolaži, na katerih so razvidni začetki umetničine spretne uporabe principov medijskega jezika in oglaševanja kot tudi obravnava problematik, vezanih na ženske.