Ocenjujemo: Smer srca

Pisateljica in vizualna umetnica Lela B. Njatin ustvarja predvsem za odrasle, tu in tam pa tudi za mlajše. Njena pravljica Velikanovo srce je bila pred leti nominirana za večernico, besedilo Zakaj je babica jezna pa za desetnico. V novi knjigi Smer srca se vrača v kraj svojega odraščanja, v Kočevje, natančneje k mestnemu vodnjaku s skulpturo Deklica s piščalko, ki je delo kiparja Staneta Jarma. Avtorica je z njo povezana tudi drugače, pred leti je namreč dobila priznanje kočevske občine deklica s piščalko za strokovno odličnost na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture. Tokrat je kip deklice v vlogi prijateljice drobne ribe, ki jo iz akvarija preselijo v vodnjak, za katerega je sprva prepričana, da je morje, o katerem so ji pravile starejše ribe iz akvarija, saj se ji zdi voda v njem brezmejna.