Ocenjujemo: Sonce in zmaj

V nadaljevanju preberite:

Poezija Žige Kosca pripada liniji igrive, hudomušne otroške poezije, ki le tu in tam preide v bolj meditativne lege. Četudi v pesmih nastopajo živali, je v nekaterih prepoznaven otroški kozmos, tako je, denimo, v prvi, Ježek in kocke, kjer je po eni strani ježek kot zidar upodobljen na lestvi, zraven katere je škatla z orodjem, po drugi strani pa kocke spominjajo na lego kocke, s čimer ilustrator še poudari dvojnost, ki pogosto pritiče otroški igri – po eni strani je samo igra ali hec, po drugi strani gre v njej še kako zares. Pesem Palček, v kateri svoje mesto najde pravljično bitje, je podana v obliki vprašanj in odgovorov, s čimer avtor še posebej izrazito nagovori mladega bralca ali poslušalca in ga pritegne v pesem.