Ocenjujemo: Stieg Larsson: Mož, ki se je igral z ognjem

Svet ga pozna po kriminalkah, a v njegovem računalniku je bila mapa z oznako nujno, v kateri je bilo nekaj drugega: pisatelj in novinar Stieg Larsson (1954–2004) je bolj od vsega strastno raziskoval in razkrinkaval ekstremistična desničarska gibanja, pisanje romanov je bilo zanj tako rekoč hobi, počitek od veliko tehtnejših tem in početja, zaradi katerega bi ga lahko ubili. Dokumentarec Henrika Georgssona iz leta 2018 razkriva to avtorjevo plat in kaže Švedsko, kakršne ne poznamo dovolj.V dokumentarnem portretu avtorja, ki ga poznamo bolj kot pisatelja romanov Dekle z zmajskim tatujem, Dekle, ki se je igralo z ognjem in Dekle, ki ...