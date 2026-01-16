  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Ocene

    (OCENA) The Choral

    Britanski film v režiji Nicholasa Hytnerja predstavja izvrstno analizo osebnih karakteristik in predvsem delovanja kompleksnih socialnih mrež.
    Kot je značilno za britanski film, se povsem izogne razčustvovani patetiki, zaradi česar so emocionalne dimenzije toliko bolj pristne in intenzivne. FOTO: Promocijsko gradivo
    Galerija
    Kot je značilno za britanski film, se povsem izogne razčustvovani patetiki, zaradi česar so emocionalne dimenzije toliko bolj pristne in intenzivne. FOTO: Promocijsko gradivo
    Peter Rak
    16. 1. 2026 | 09:07
    16. 1. 2026 | 10:21
    4:24
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Gre za vpogled v različne vidike nacionalnih občutij, družbenih vezi in kolektivne identitete, pomembno vlogo kulture in umetnosti na ljubiteljski oziroma neprofesionalni ravni (kar ne izključuje sorazmerno zelo visokih standardov) ter zavezanost univerzalnim umetnostnim idealom ne glede na aktualne mednacionalne politične konflikte. Tukaj so še predstavitev dinamike na ravni lokalne skupnosti in družine, vloga pripadnosti ter ne nazadnje zadržan, vendar dovolj udaren ­humor in načelna ­benevolentnost.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Film

    (OCENA) Bugonia

    Naj so akterji še tako paralogično čudaški so vedno znova v ospredju tudi lucidni psihološki portreti in domišljena analiza medčloveških odnosov.
    Peter Rak 5. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Film

    Ocenjujemo: Vojna zakoncev Rose

    Kemije med igralcema ni zaznati, zato smo bolj priča simulaciji čustvenih stanj in relacij kot resnični manifestaciji emocij.
    6. 11. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Film

    Ocenjujemo: Junakinja/režija Petra Biondina Volpe

    Dokaz, da za prepričljiv filmski projekt niso potrebni spektakularna vsebina, zapletena logistika, velik igralski korpus ali astronomske vsote denarja.
    Peter Rak 9. 8. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vizumi

    Balkanskim zaveznicam Trump zaprl vrata, Srbija izjema

    Začasna ustavitev izdajanja vizumov za priseljevanje v ZDA je zajela pet od šestih balkanskih kandidatk za članstvo v EU.
    Novica Mihajlović 15. 1. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tožilstvo

    Nad razvpitega znanca iz afere Fotopub s še dvema obtožnicama

    Obtoženi Dušan Josip Smodej v tujini naprej dela kot publicist in kurator. Od izbruha afere so minila tri leta in pol.
    Tomica Šuljić 15. 1. 2026 | 07:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prometne razmere

    Promet bo zaradi eksplozije cisterne oviran do sobote (VIDEO)

    V hudi prometni nesreči sta zgorela cisterna z gorivom in kombi. Umrl je voznik manjšega tovornega vozila, dve osebi sta poškodovani.
    Jure Predanič 15. 1. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več

    Več iz teme

    The ChoralNicholas HytnerRalph Fiennes

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje

    Na prvem festivalu univerz vse o študijski ponudbi na enem mestu (FOTOGALERIJA)

    Na Gospodarskem razstavišču se predstavlja osem slovenskih univerz. Vzporedno poteka tudi vseslovenski karierni dogodek Kam in kako – izberi poklic!
    16. 1. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Gledališki festival

    56. Teden slovenske drame bo v znamenju angažiranosti

    V tekmovalnem in spremljevalnem programu bo na ogled dvanajst uprizoritev; nagrada mladim avtorjem se bo odslej imenovala nagrada Zofke Kveder.
    Nina Gostiša 16. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: Nika Prevc po rekordu na pragu novega podviga

    Slovenska skakalna šampionka prepričljivo vodi po uvodni seriji tekme za svetovni pokal v Zhangjiakouu.
    Miha Šimnovec 16. 1. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Novo mesto

    Sum podkupovanja priče pri Šutarjevi smrti

    Novomeško tožilstvo v dveh ločenih postopkih obravnava dva potencialna storilca, danes bodo odločali o podaljšanju pripora.
    16. 1. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Uporaba družbenih omrežij ne povzroča duševnih bolezni, nevarna je vsebina

    Raziskovalci z Univerze v Manchestru so ugotovili nove povezave med igranjem videoiger in uporabo družbenih omrežij ter vplivom na duševno zdravje mladih.
    16. 1. 2026 | 10:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: Nika Prevc po rekordu na pragu novega podviga

    Slovenska skakalna šampionka prepričljivo vodi po uvodni seriji tekme za svetovni pokal v Zhangjiakouu.
    Miha Šimnovec 16. 1. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Novo mesto

    Sum podkupovanja priče pri Šutarjevi smrti

    Novomeško tožilstvo v dveh ločenih postopkih obravnava dva potencialna storilca, danes bodo odločali o podaljšanju pripora.
    16. 1. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Uporaba družbenih omrežij ne povzroča duševnih bolezni, nevarna je vsebina

    Raziskovalci z Univerze v Manchestru so ugotovili nove povezave med igranjem videoiger in uporabo družbenih omrežij ter vplivom na duševno zdravje mladih.
    16. 1. 2026 | 10:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo