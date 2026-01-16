(OCENA) The Choral

V nadaljevanju preberite:

Gre za vpogled v različne vidike nacionalnih občutij, družbenih vezi in kolektivne identitete, pomembno vlogo kulture in umetnosti na ljubiteljski oziroma neprofesionalni ravni (kar ne izključuje sorazmerno zelo visokih standardov) ter zavezanost univerzalnim umetnostnim idealom ne glede na aktualne mednacionalne politične konflikte. Tukaj so še predstavitev dinamike na ravni lokalne skupnosti in družine, vloga pripadnosti ter ne nazadnje zadržan, vendar dovolj udaren ­humor in načelna ­benevolentnost.