FOTO:Ocenjujemo: Timbuktu, timbuktu

Kaj je Timbuktu? To je mesto v afriški državi Mali, ki so mu pravili tudi mesto zlata. V 15. in 16. stoletju je bilo središče učenosti, duhovni in intelektualni epicenter širjenja islama po Afriki. Danes je njegov obstoj ogrožen zaradi pomanjkanja vode in širjenja puščave. Timbuktu je karizmatično ime s svojevrstnim nabojem, morda nekoliko skrivnostno, težko dosegljivo, a neskončno zapeljivo. Nekaj podobnega bi lahko zapisali o novi knjigi Petra Svetine (1970), vendar je njegov odgovor na vprašanje »kaj je Timbuktu« nekoliko drugačen, pravi, da je to tam, kjer se igraš in dobiš obkladek na opeklino, še preden rečeš ajs. ...