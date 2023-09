Ocenjujemo: Trenutek pred tem

V nadaljevanju preberite:

Zdi se, da Trenutek pred tem avtorice plesalke in koreografinje Sanje Nešković Peršin zaznamuje več trenutkov hkrati; skrbno izbrano notranje občutje izkušene plesalke tik pred odhodom na oder, umetniške direktorice na presečišču med raznorodnimi interesi in nalogami ter obenem sodobne ženske v vseh (ne)mogočih vlogah, v katere ni želela biti postavljena, ampak jih je bila prisiljena sprejeti. Po eni strani odpira temo projektirane časovnosti ob osnovnem vprašanju, kako lahko telo beleži čas in kako se čas sploh lahko utelesi na način, da postane otipljiv vidnemu in slišnemu polju gledalca kakor tudi – dotiku od daleč.