Ocenjujemo: Uršula Berlot: Imaginarni skirmioni

Prostorska postavitev, sestav­ljena iz objektov in številnih drugih elementov, skuša ustvariti totalni ambient, v katerem so gledalčevi čuti prežeti in obvladani s številnimi vizualnimi ter zvočnimi podatki, od barve in forme do gibanja, senc in zvoka. Ta celoviti vtis pa ni nekakšen samozadosten spektakel, ampak nam avtorica predstavi lastno videnje estetskih in umetniških potencialov form, ki so nastale s pomočjo vrhunskih znanstvenih postopkov.