Ocenjujemo: V parku, mesec

Nekatere pesmi so sporočilno, domišljijsko, meditativno in slikovno poenotene in jasne, tu in tam se poraja kakšna, ki je zelo aluzivna.

Marjan Strojan je eden izmed pesnikov, ki so v tradiciji oziroma na področju slovenskega sodobnejšega pesništva izstopali s samosvojo, unikatno poetiko, ki se v določenem času oziroma dobi ni pustila »vpotegniti« v nobeno strujo, gibanje, tok ali pesniško linijo. Po eni strani je pisal razsežne, eruditske, močno intertekstualizirane pesnitve, ki so jih mnogi primerjali s postmodernističnim credom in njegovim »prvakom« Borgesom, pesmi, zavezane baladni ali kateri drugi verzificirani (angleški) pesniški obliki, marsikatera njegova stvaritev je zaumen, ludističen, specifično humoren tekst s poetičnimi (ne)smisli, v čemer lahko vidimo vzporednice Renéja Charja, Daniila Harmsa, Malcolma de Chazala itd. Posebne so tudi njegove lirike narave, ki v pasternakovski maniri oživijo naravo v vsej ...