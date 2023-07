Ocenjujemo: Vija Celmins in Gerhard Richter: Dvojno videnje

V nadaljevanju preberite:

Razstava je razčlenjena in postavljena po tematskih sklopih glede na izstopajoče značilnosti opusov obeh slikarjev, denimo siva barva, podobe morja, vsakdanjih objektov ali pa motiv ogledala in raznovrstnih nesreč, ki so značilni motivi slik Celminsove in Richterja. Tako je siva, kot značilna barva za oba slikarja, izšla iz dveh različnih postopkov ali izhodišč in prispela do podobnih formalnih rešitev.