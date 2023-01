Ocenjujemo: Voda in zemlja

V nadaljevanju preberite:

Avtorica ne ponuja bojnih in enostavnih pozivov, temveč razmislek o konceptih, kot so soodvisnost človeka in narave, sodelovanje in upravljanje naravnih virov, ki pridobijo status subjekta z lastnimi pravicami in potrebo po skrbi, ter o skupnem prostoru. Predvsem gre pri teh treh vizualnih celotah za navdihujoč, prepričljiv vizualni poziv k spremembi, preoblikovanju načinov razmišljanja ter odnosov med človekom in naravo. Sklenitev novega dogovora z elementi narave je v prezentaciji te umetnice ne le smiselna, temveč nujna, saj se nam tako ponuja tudi nova perspektiva na ta ključni problem sodobnosti.