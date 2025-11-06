Ocenjujemo: Vojna zakoncev Rose

V nadaljevanju preberite:

Britansko-avstralski način podajanja zgodbe kljub umeščenosti dogajanja v ZDA in ameriškemu režiserju (Jay Roach) daje filmu osnovni ton in seveda temeljno označi glavna igralca oziroma njun medsebojni odnos. To sta britanska filmska zvezdnika Olivia Colman in Benedict Cumberbatch, ki svojo nalogo opravita brezhibno, vendar obenem tudi bolj ali manj sterilno. Seveda se ob novih verzijah filmov vedno pojavijo primerjave z izvirnikom in tukaj je verjetno največja razlika ne samo v intenzivnosti, temveč tudi v avtentičnosti čustev med glavnima protagonistoma.