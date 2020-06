Ocenjujemo: Žalostinke

Žalostinke Jerneja Potočana so bile premierno predstavljene javnosti v bralni uprizoritvi v režiji Mojce Madon na festivalu dramske pisave Vzkrik leta 2019. V besedilu so zaznavni vplivi raznoraznih literarnih pojavov, med njimi denimo absurdizma s tendenco iskanja smisla v brezsmiselnem, kaotičnem svetu. Svet v Žalostinkah je časovno-prostorsko nehierarhičen in nelinearen; preteklost, prihodnost in sedanjost v njem sovpadajo ter se prepletajo, dogajalni prostor je spremenljiv, a vselej nejasno definiran (pred lokalom, v stanovanju, v bloku ipd.). Vplivi sodobnejše dramatike, morda specifično dramske pisave Simone Semenič, se ...