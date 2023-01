Ocenjujemo: Ženske in meje

V nadaljevanju preberite:

Prevod knjige zgodovinarke Marte Verginelle, katere italijanski izvirnik je lani izšel pri založbi Manifestolibri, je mogoče razumeti kot hibrid nabora zgodovinopisnih študij in sprotnega zgodovinjenja v času koronavirusa. Konkretneje: delo obsega trinajst poglavij, ki jih je mogoče razdeliti v dve skupini; v prvi so zgodovinopisni prispevki, druga predstavlja avtoričin osebni dnevnik, ki zajema pretežno zgodnejši čas koronske krize. Izmenjevanje enih in drugih poglavij ustvarja vtis časovnega prehajanja ter iskanja morebitnih zgodovinskih vzporednic.