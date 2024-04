Ocenjujemo: Življenje nima naslova

V nadaljevanju preberite:

Kratek ilustriran mladinski roman Ferija Lainščka po več kot stotih letih oživlja zbirko Zabavna knjižnica, ki jo bo Slovenska matica po novem namenila izključno izvirnim delom za otroke in mladino. Če ime zbirke morda napeljuje k misli, da bodo v njej izhajala kratkočasna dela, to predstavo že prva knjiga podre, saj je njena vsebina vse prej kot zabavna. Lainšček se v njej – ne prvič – loti mladostniškega življenja, ki se protagonistu, prvoosebnemu pripovedovalcu (mimogrede, nekaj besed bi gotovo lahko nadomestilo bolj mladostniško izrazje) Denzi Žmavcu kaže kot negotovo in zapleteno.