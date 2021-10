Ocenjujemo: Zmaj

V nadaljevanju preberite:



Dandanašnji priznanja o zmajih zamegli in posledično obteži zelo raznovrstna semantika. In menda bo tako, dokler bo imelo vsako oko kamnitega malarja. Nič nenavadnega, da zlovoljne zmajske kreacije konkretizirajo marsikoga in marsikaj: na mističnem vzhodu nadnaravnost, enovito veličino in moč, na stvarnem zahodu zlobo in zakrknjence, v miroljubnih pravljicah pa preteče plamene.