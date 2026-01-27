Pogubni civilizacijski prelom

V nadaljevanju preberite:

Chantal Delsol – v slovenščini že imamo njeni deli Sovraštvo do sveta in Konec krščanske civilizacije – sodi v francosko konservativno intelektualno tradicijo in je znana po kritiki egalitarizma, sekularizacije in relativizma sodobne zahodne družbe. Tudi knjiga Čas odpovedi je fokusirana na razprave o moralni in družbeni krizi Evrope ter kulturnih spremembah, v ospredju je tako imenovani epohalni premik, ko sodobna družba opušča določene temeljne vrednote, in to ne zgolj na osebni, temveč na kolektivni ravni.