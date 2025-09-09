Prepričevanje že prepričanih

V nadaljevanju preberite:

Ob tem, da knjiga povsem abstrahira nekatere pomembne probleme, kot je eksponentna rast svetovnega prebivalstva, in ostaja pri povsem abstraktnih gabaritih potencialnega modela »demokratičnega socializma«, je v veliki meri zgolj idealistična oziroma kar utopična projekcija sveta brez posebne uporabne vrednosti. Seveda z idealizmom ni nič narobe, vendar zgolj s teoretično deklarativno progresivnostjo danes zunaj kroga že prepričanih ni mogoče zares prepričati nikogar več.