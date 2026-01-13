Prvi nasvet: redno pij vodo

V nadaljevanju preberite:

Tematski odmevi Faulknerja, omembe revščine, demoraliziranega prebivalstva, jetike, poboljševalnic in velikih, skupinskih sob v otroških bolnišnicah krepijo vtis z začetka – da beremo zgodbo iz časa velike depresije ter z njo povezanih ekonomskih selitev znotraj ZDA. Toda navzočnost določene tehnologije in omembe, denimo, otroške paralize kot nečesa, kar se »vrača«, ne kar bi bilo zasidrano v pripovedni sedanjosti, vseskozi spodnašajo izvorni časovni vtis. Kolikor uganko proti koncu razvozlamo, spoznamo, da je Ingram časovno bolj razpeta in zato pomenljivejša zgodba, kot se nam je dozdevalo.