Recenzijski izvod: Kar se začne z nasmehom

Čeprav se zdi današnja doba naklonjena fuziji žanrov in stilov, je prav to največji problem novega romana Toma Podstenška Kar se začne z nasmehom, vsaj na koncu izpade kot lepljenka različnih komponent, ki pa tako same zase kot v končni celoti ostajajo nerazvite. Felix Golob, pripovedovalec romana, je luzerski slehernik. Živi v manjšem slovenskem mestu, ki bi lahko bilo okolica Sežane, z ženo in hčerko životari v najetem stanovanju, ki se kar ne more znebiti zaudarjanja po prejšnjih lastnikih, dela pa kot receptor v hotelu, kjer mu težijo vsi po vrsti, od šefa prek sodelavke do občasnih turistov. Po službi rad ...