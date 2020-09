Recenzijski izvod: Srčnice

Srčnice, ki (že v drugo) prihajajo izpod peresa Mance Košir, so senzibilna zbirka zanimivih in voljno pesnikovanih »mislic«. Gre za nekolikanj prenovljeno in preoblikovano, dopolnjeno (dvojezično) izdajo, v kateri Manca Košir intenzivneje premotri in posodobi zbirko Iz trebuha in neba iz leta 2018. Kot v uvodnih besedah k Srčnicam odkrije prevajalka Ivana Kampuš, ni mogoče prezreti, da omenjena poezija pronicljivo priteka iz zagonetnih globin trebuha in obenem neba (ali nebes); je organsko, poglobljeno in mnogoplastno pozvanjanje, pisano po nareku navdiha in vzniklega spomina.Zato resda ni nenavadno, da se v Srčnicah medsebojno ...