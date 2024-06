Simon Chang​: Kraljice preobleke /Galerija Kresija, Ljubljana

V nadaljevanju preberite:

Izjemno dobro delujejo dvojice­ večjih fototapet, na katerih so druga ob drugi barvne in črno-bele podobe, na njih pa zaradi dimenzije upodobljenke, večje od gledalca, poudarjeno zasedajo vlogo kraljic. Izpostaviti je treba tudi upodobitve telesa, ki se poklanjajo lepoti vseh oblik in dimenzij, hkrati pa pričajo o fizičnem naporu oziroma odtisih na koži, ki so posledica preobleke. S fotografijami, ki so zaradi povečave zrnaste, ter detajli, ki so neostri in zabrisani, avtor vnaša mehkobo, ki na neki način zmehča tudi upodobljeno.