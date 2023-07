Sladki protokoli/UGM Studio, Maribor/kurator Jure Kirbiš

V nadaljevanju preberite:

Razstava Sladki protokoli je plod projektov umetnikov mlajše generacije, ki so v letih 2021 in 2022 ustvarjali v okviru Aksiominega programa U30+. Razstava na prvi pogled deluje izjemno sproščena in živahna, v osnovi nas spodbudi k igri in interakciji, njena splošna atmosfera pa je poudarjena z barvami in barvnimi lučmi, ki jih povezujemo s synthwave estetiko: modra, rožnata, vijolična.