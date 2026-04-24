(OCENA) Lucy Kirkwood: Komarji

Uprizoritev kljub vsemu ne uide občutku prenasičenosti, ki izhaja predvsem iz že tako bogatega in tematsko razpršenega besedila.

Sklepna uprizoritev sezone na velikem odru SNG Drama Ljubljana je pripadla edini dramatičarki sezone na tem odru: Lucy Kirkwood. V režiji Maše Pelko in prevodu Tine Mahkota so na Litostroj prišli Komarji. Napeta družinska drama iz leta 2017 prek metafore božjega delca in eksperimentalne fizike slika patološki in dolgotrajen prepir dveh sester. Besedilo poseže v skoraj vse pereče teme sodobnega sveta nekega individuuma: teorije zarote, razmerje med družino in kariero, feminizem, kibernetski napad, maščevalna pornografija, staranje, nosečnost ... kakor da bi tematska nit besedila sledila maniri prenasičenosti družbenih omrežij. Scenografsko se uprizoritev znajde tam, kjer lahko metafora komarjev najbolje zaživi. Vlažni plastični prostori, ki spominjajo na sedežno garnituro za kampiranje, ...