Zanimivo pesemsko potovanje

Kar nekako v navadi je, da se okrogle obletnice avtoric in avtorjev praznuje s kakšno novo knjižno izdajo. Osemdesetletnico Svetlane Makarovič je med drugimi zaznamovala založba Sanje, in sicer z velikopoteznim projektom zbranih pesmi za otroke, ki vključuje »pesmi iz pesniških zbirk, pravljic, lutkovnih predstav in radijskih iger«. Obsežna knjiga je izšla v dveh različicah oziroma z dvema naslovnicama (eno je prispevala Tina Dobrajc, drugo, ki je motivno tesneje vezana na naslov, pa Suzi Bricelj), z dvema spremnima besedama (eno je napisal Boris A. Novak, drugo urednik Žiga Kosec), bibliografijo in dodatkom o ilustratorjih, ...