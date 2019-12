Zlatolaska in trije medvedi

Ljudska zgodba o treh medvedih in vsiljivki, ki stika po njihovi hiši, je imela od sredine 19. stoletja različne verzije. V nekaterih je imela osrednjo vlogo sitna starka, drugod lisica, postopoma je osrednji lik postala Zlatolaska. In tudi tukaj je veliko različic, pri nekaterih je v ospredju oster konflikt in precej nenavaden zaključek, ko si mora junakinja z begom rešiti življenje, v začetku 21. stoletja pa so umestni drugačni toni – harmonično sobivanje, ob tem pa še nekaj življenjskih in moralnih naukov ter opomin o bontonu.Takšna je tudi priredba Silvana Omerzuja in Saše Eržen v Lutkovnem gledališču Maribor, ki te ...