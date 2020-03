Zupančičev Behemot

Družba je pri Županiču vedno na robu poka. Tako je bilo že v njegovem lucidnem romanesknem prvencu Mamuti in tako je tudi pri Behemotu. A ta je od predhodnika veliko bolj neposreden: če se v Mamutih teroristični napad v imenu deprivilegirane mamutske skupnosti zgodi v offu, se v Behemotu znajdemo prav v središču atentata. Županič napetost vpeljuje subtilno in počasi razkriva koordinate sveta, ki postanejo precej bolj transparentne kot v Mamutih. Prisoten je pripovedni krč, napetost, s katero mu bralca uspe potopiti v zadušljivo in enigmatično atmosfero. Površina se zdi jasna, a njen kontekst se nam dolgo izmika.Tako pri ...