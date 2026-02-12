Adaptacija romana Annie Ernaux opozarja, da je osebno vselej tudi politično

V nadaljevanju preberite:

Leta so pisateljičino najobsežnejše in najizvirnejše delo, ki je v Franciji izšlo leta 2008, v slovenskem prevodu pa dve leti zatem. Gre za kolektivno avtobiografijo, kot so to poimenovali kritiki (sama je zavračala izraz avtofikcija; namesto tega je za svoje delo skovala izraz avtosociografija), saj v romanu avtorica kronološko razpira življenjsko pot od leta 1941 do 2008 ter jo prepleta z družbenimi in političnimi dogodki povojne in sodobne Francije.

Ta neverjetni spoj intimnega in javnega, pri čemer je eno vselej tudi drugo, nas umešča »v stvarnost, ki je obenem globoka in široka«, kot v spremni besedi, ki bo marca izšla ob novem prevodu romana Leta – za založbo Mladinska knjiga ga bo podpisala Sovretova nagrajenka Suzana Koncut –, ubesedi pisateljica Erica Johnson Debeljak.