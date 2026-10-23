80 let AGRFT: tradicija pred pomembnim poslanstvom

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, edina visokošolska ustanova pri nas, ki na univerzitetni ravni izobražuje za poklice z omenjenih področij, letos praznuje častitljivih­ osemdeset let. V tem času je vzgojila generacije ustvarjalcev in zamenjala več lokacij. Obletnico je zaznamovala s slavnostno akademijo na nedavnem AGRFT festivalu, na ogled so še interaktivna spletna razstava AGRFT 80 in do junija prihodnje leto predstave v okviru Abonmaja 80. »AGRFT je eno od ključnih središč razvoja nacionalne umetnosti in kulture. Njeni študenti, diplomanti in pedagogi z dosežki na področjih gledališča, filma, radia in televizije pomembno zaznamujejo kulturni prostor, soustvarjajo njegovo identiteto ter prispevajo k prepoznavnosti slovenske umet­nosti doma in po svetu. ...