Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza ponovno skupaj na odru MGL

Potrudili se bodo, da razkošje obiska gledališča čim bolj približajo dosedanjim standardom in ne zamudijo priložnosti druženja z gledalci kljub distanci si želijo ostati blizu z zvestimo občinstvom in vas vabijo k vpisu abonmaja MALA SCENA , ki ga lahko vpišete do 14. oktobra pri blagajni MGL.Novo sezono so poimenovali ZAMUJENE PRILOŽNOSTI . Z letošnjim letom so zaradi skoraj razprodanih abonmajev na Velikem odru uvedli nov abonma na Mali sceni, ki vključuje štiri predstave na Mali sceni, to so premierne uprizoritve sezone 2020/2021: psihološki triler Trije milijoni minut v režiji Barbare Hieng Samobor, romantična drama Jazz v režiji Nejca Gazvode, Le zaljubiti se ne smemo v režiji Alena Jelena in drama Neznosno dolgi objemi v režiji Doriana Šilca Petka.V novi sezoni veljajo trenutna priporočila o upoštevanju fizične razdalje 1,5 m, kar vpliva na sedežni red v dvorani, zato je abonmajski sistem spremenjen. Razpisali so več abonmajev s spremenjenim sedežnim redom: namesto 327 sedežev bo na posamezen abonma na voljo od 75 do 90 sedežev. Na Mali sceni pa je na voljo le 30 sedežev.Repertoar Male scene začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo, ki je nastala po filmskem scenariju 7 let. Netflixovi filmski uspešnici je sledilo že več gledaliških priredb. Igro s slovenskim naslovom Trije milijoni minut z elementi podjetniškega trilerja in kriminalne drame, ki se med mediacijo tokrat v celoti ženske zasedbe sprevrže v napeto igro psihologij, je režirala, ki je tudi avtorica priredbe, uprizoritev pa si boste lahko ogledali na Mali sceni in na Velikem odru. Igrajoin Neznosno dolgi objemi Ivana Viripajeva so intimni portret iskalcev ljubezni, zapisani kot liturgično-filozofska oda ljubezni do niča. Govori o spremenljivih razmerjih med dvema ženskama in moškima, ki se gibljejo med New Yorkom, kjer se dogaja prvi del igre, in Berlinom, v katerem se dogajanje sklene. Na odru Male scene jih bo režiral. IgrajoinK sodelovanju so spet povabili dramatika in režiserja, ki je z MGL sodeloval že trikrat. Tokrat je napisal romantično dramo Jazz , ki jo bo tudi režiral. Kot kaže že naslov, je njegovo novo dramsko besedilo gibljivo, tekoče, lepo in žalostno, smešno in grenko kot življenje samo. Po eni strani se navdihuje pri Woodyju Allenu in zlati dobi ameriške romantične komedije v devetdesetih, po drugi pa nenehno preseneča in je žanrsko nedoločljivo. V odnosu dveh, ki sta si blizu in obenem drug o drugem ne vesta skoraj nič, se bosta znašlainSezono Male scene bodo zaključili s premiero prve slovenske uprizoritve drame Le zaljubiti se ne smemo v režiji. Avtor besedila Ivor Martinić je eden najprodornejših hrvaških dramatikov mlajše generacije. V MGL sta bili uprizorjeni že dve njegovi besedili: Drama o Mirjani in tistih okrog nje (2005) in Ko je otrok bil otrok (2015). Bolečina Martinićevih likov je živa in vseobsegajoča ter seže v srce. Obenem pa vzbuja upanje in vliva moč. Tudi humor in avtohumor. V glavnih vlogah bodo zaigraliin