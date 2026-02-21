Akram Khan: Prava odkritja se rojevajo v nelagodju

V nadaljevanju preberite:

Akram Khan (1974) sodi med tiste, ki so v svoje področje zarezali kot z britvijo – ostro, jasno, dolgoročno. Njegov opus, ki spaja vzhodne in zahodne plesne tradicije, korenini v starodavnem in sodobnem hkrati ter se s temami identitete, migracije, minevanja in spomina razpenja prek kateregakoli prostora in časa. S predstavo Thikra – noč spominjanja, ki bo v torek na ogled v Cankarjevem domu, Khan po petindvajsetih letih zaključuje monumentalni plesni zamah svoje skupine Akram Khan Company.

Kot v intervjuju poudarja Akram Khan, nam »mit omogoča, da spregovorimo skozi čas in prek njega. Thikra temelji na misli, da brez preteklosti ni prihodnosti, zato ob soočenju z mitom ne bežimo pred resničnostjo – vračamo se k izkustvenemu znanju, ki ga je že preizkusil čas. Odgovorov, ki jih iščemo na vprašanja preživetja in sobivanja, ni pred nami, temveč so za nami; v tem, kar se je že zgodilo«.